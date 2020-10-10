«Ак Барс» проиграл в дерби Татарстана, Охтамаа снова забил в овертайме

https://static.news.ru/photo/4f8e948c-0b1d-11eb-b6a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

В дерби Татарстана в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в Нижнекамске уступил в овертайме «Нефтехимику» — 2:3ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1).

У хозяев отличились Владимир Галузин (25-я минута) и Марат Хайруллин (35-я).

В составе казанцев шайбы забросили Александр Бурмистров (26-я), Стефан Да Коста (30-я).

Форвард «барсов» Джастин Азеведо отдал результативную передачу на гол Да Косты и набрал 350-е очко в КХЛ по системе «гол плюс пас».

На 28-й секунде дополнительной пятиминутки победу нижнекамцам принёс Павел Порядин.

«Ак Барс» (22 очка, 15 игр), несмотря на поражение, благодаря одному набранному очку вышел на чистое первое место (до окончания матча «Авангард» — «Сибирь») в таблице Восточной конференции.

Ярославский «Локомотив» на своём льду в овертайме вырвал волевую победу у московского «Динамо» — 3:2ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

В основное время «бело-голубые» повели с разницей в две шайбы благодаря точным броскам Егора Брызгалова (14-я минута) и Дмитрия Яшкина (25-я), однако «железнодорожники» сумели отыграться усилиями Никиты Черепанова (27-я) и Дениса Алексеева (37-я).

На третьей минуте овертайма Атте Охтамаа забил победную шайбу, причём сделал это во втором матче подряд: ранее от финского защитника пострадал другой столичный клуб — «Спартак».

«Локомотив» (17 очков, 13 игр) занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, столичное «Динамо» (16 очков, 14 игр) — пятое.

В предыдущем поединке «Ак Барс» в серии буллитов в гостях одолел подмосковный «Витязь» (3:2), писал ранее NEWS.ru.