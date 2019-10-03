После очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью», в котором «сталевары» победили в серии буллитов (2:1), именитый нападающий московского «Динамо» Максим Афингогенов в эксклюзивном интервью News.ru оценил первый месяц чемпионата в исполнении «бело-голубых», рассказал, как ему играется на маленьких площадках, и отреагировал на старт очередного сезона в заокеанской НХЛ.

«Какая разница, какой соперник, — самим играть надо!»

— Трудно припомнить другой такой матч, как нынешний с «Северсталью», в котором у «Динамо» было столько голевых моментов, но единственная заброшенная шайба помогла лишь отсрочить поражение до серии буллитов. Это голкипер «сталеваров» Владислав Подъяпольский настолько поймал кураж, что лишил вас победы, или есть иные причины проигрыша?

— Вратарь «Северстали» действительно неплохо сыграл, что там говорить. Выручил свою команду.

— Лично у вас тоже было несколько хороших возможностей забить, в частности выход один на один в самой концовке основного времени. Что помешало отправить шайбу в ворота?

— Оправдания себе не ищу: в таких моментах надо забивать. Больше сказать нечего.

— Прошёл месяц со старта регулярного чемпионата КХЛ, однако вы сыграли далеко не во всех матчах за «Динамо»...

— Это не ко мне вопрос — к тренерскому штабу.

— Это понятно, но вы-то сами готовы выходить на лёд в каждом матче, учитывая пропущенный из-за травмы плеча прошлый сезон?

— Конечно, готов!

— В начале сентября вам исполнилось 40 лет — всё равно чувствуете себя полным сил и желания играть в хоккей?

— Да, состояние и самочувствие отличное, готов играть хоть в каждом матче.

— В матче с «Северсталью» сложилась уникальная ситуация, когда вы выходили на лёд в одном звене с двумя совсем молодыми ребятами — Ильёй Кругловым и Владиславом Михайловым, одному из которых 19 лет, другому — на год меньше. То есть им в сумме меньше лет, чем вам одному! Как игралось с совсем юными партнёрами, не задавили их авторитетом?

— Классные ребята, отлично с ними играется. Дали бы им побольше игрового времени — может, побольше бы удалось создать.

— «Динамо» уже второй раз в нынешнем сезоне уступает «Северстали» в серии буллитов. Неудобный соперник?

— Да какая разница, какой соперник, — самим надо играть! Просто забивать нужно. Кто больше забивает, тот и выигрывает — логика простая.

— У вас есть объяснение закономерности нынешнего сезона: почему «Динамо» почти во всех домашних матчах пропускает первым, а затем героически спасает игру?

— Всё зависит от настроя на игру. Если мы постоянно пропускаем вначале, значит, настраиваемся недостаточно хорошо. Надо исправлять эту ситуацию.

«Желаю „Баффало“ повторить успех „Сент-Луиса“»

— Как в целом оцените старт «Динамо» в нынешнем чемпионате? Вроде бы команда достаточно уверенно держится в районе четвёртого-пятого места в Западной конференции...

— Наверное, никогда не бываешь полностью удовлетворённым результатами команды. Вот и сейчас хотелось бы лучшего. Было бы «Динамо» на первом месте — было бы отлично. Но раз мы не на первом, значит, что-то идёт не так, как нам хотелось.

— В нынешнем сезоне большинство клубов КХЛ перешли на площадки меньшего размера, и «Динамо» тоже сменило «финский» вариант на «канадский», на два метра меньший по ширине. Как вы относитесь к этим переменам?

— Мне нравятся маленькие площадки — я большую часть карьеры провёл именно на таких. Чувствую себя вполне комфортно.

— Кстати, о большей части карьеры, то есть об НХЛ, где вы провели десять лет. Стартовал очередной сезон в заокеанской лиге — будете за ним следить? И особенно — за «Баффало», в котором провели все эти годы в НХЛ?

— Слежу обычно за всеми командами, не только за «Баффало». И за нашими ребятами в НХЛ тоже слежу, хорошие матчи стараюсь не пропускать. Всегда с удовольствием просматриваю лучшие моменты игрового дня. Что тут говорить — лучшая хоккейная лига мира, нужно и КХЛ стремиться приблизиться к ней.

— Недавно с одним из лидеров «Вашингтона» Евгением Кузнецовым случилась неприятная история, связанная с употреблением кокаина. Что можете сказать по этому поводу?

— На мой взгляд, уже хватит на эту тему разговаривать. Дайте парню спокойно играть — вот и всё. Евгений — хороший игрок, и больше добавить нечего. Пусть своей игрой даст ответ всем своим критикам.

Я не злой,я добрый pic.twitter.com/aORjRgQwKi — Evgeny Kuznetsov (@Kuzya92) January 23, 2014

— Может ли эта история каким-то образом повлиять на «Вашингтон»?

— Надеюсь, что не повлияет. Я Кузнецова знаю — он хороший парень, могу только пожелать ему удачи и поскорее преодолеть последствия этой непростой ситуации. Забыть про всё это и двигаться в правильном направлении.

— Кто вам видится фаворитом нового сезона НХЛ?

— Да у того же «Вашингтона» неплохая команда. Но чуть с большей симпатией отношусь к «Баффало». «Клинки» пока ещё ни разу не брали Кубок Стэнли — почему бы не сделать это в нынешнем сезоне? Тем более что есть совсем свежий пример — «Сент-Луис». Так что желаю «Баффало» повторить успех «Блюз».