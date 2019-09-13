https://static.news.ru/photo/52219772-d620-11e9-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcadmiral.ru

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) открылся матчем во Владивостоке, где местный «Адмирал» победил казахстанский «Барыс» из Нур-Султана — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Хозяева площадки открыли счёт спустя 1 минуту 28 секунд после стартового вбрасывания — отличился Денис Вихарев. Вторая шайба в ворота «Барыса» была заброшена на 45-й минуте, её автором стал Константин Глазачев. За 53 секунды до финальной сирены Глазачев оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота гостей.

Голкипер «Адмирала» Юхо Олкинуора отразил все 32 броска соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Дальневосточники в этом чемпионате уже обыгрывали «Барыс» — на площадке соперника в Нур-Султане со счётом 3:1.

«Автомобилист» из Екатеринбурга выиграл пятый матч подряд, победив в Уфе «Салават Юлаев», писал ранее News.ru.