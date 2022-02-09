Захарова назвала ключевой тему вклада РФ в победу над фашизмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не должна быть единственной страной, которая неоднократно рассказывает о ключевых вехах Второй мировой войны и о вкладе РФ в победу над фашизмом. Она считает, что в скором времени Россию будут причислять не к антигитлеровской коалиции, а к «оси зла», пишет ИА SM-News.

А мы, естественно, будем причислены не к антигитлеровской коалиции, а, наоборот, к оси зла. Мы практически на каждом брифинге рассказываем о ключевых вехах Второй мировой войны, о нашем участии, обращаем внимание на ситуацию с памятниками нашим солдатам. Но мы не должны быть единственными, кто этим занимается. Эту тему надо сделать ключевой, — подчеркнула Захарова.

Она указала на снос памятников советским солдатам и на «бесконечные сборища по констатации новых фактов старой истории». Захарова убеждена, что скоро США под эгидой НАТО заявят, что это они спасли Европу от фашистских захватчиков.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон присваивает себе главные заслуги в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Однако Соединённые Штаты за годы ВОВ потеряли столько солдат, сколько захоронено советских бойцов на одном лишь мемориальном Пискарёвском кладбище в Петербурге, сказал он после церемонии возложения цветов в память о жертвах блокады Ленинграда.