В захоронениях древних викингов нашли вирус оспы

Вирус натуральной оспы был широко распространён среди народов Северной Европы за тысячу лет до начала масштабных эпидемий. К такому выводу пришли учёные, исследовавшие захоронения викингов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Согласно им, именно викинги были разносчиками оспы, последний случай которой на сегодняшний день был зафиксирован в 1977 году в Сомали.
Как
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ростове-на-Дону из-за сильных дождей на мемориал «Жертвам фашизма» в Змиёвской балке, где захоронены 30 тысяч человек, сошёл оползень, разрушив его часть. Об этом сообщили в администрации города.
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