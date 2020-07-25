В захоронениях древних викингов нашли вирус оспы

https://static.news.ru/photo/f0f53ae4-ce80-11ea-8639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Werner Mäling/imageBROKER.com/Global Look Press

Вирус натуральной оспы был широко распространён среди народов Северной Европы за тысячу лет до начала масштабных эпидемий. К такому выводу пришли учёные, исследовавшие захоронения викингов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Согласно им, именно викинги были разносчиками оспы, последний случай которой на сегодняшний день был зафиксирован в 1977 году в Сомали.

Как передаёт РЕН ТВ, на территории Советского Союза последняя вспышка этого заболевания произошла после Великой Отечественной войны. На сегодняшний день считается, что оспа уже побеждена человечеством благодаря массовой вакцинации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ростове-на-Дону из-за сильных дождей на мемориал «Жертвам фашизма» в Змиёвской балке, где захоронены 30 тысяч человек, сошёл оползень, разрушив его часть. Об этом сообщили в администрации города.