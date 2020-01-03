Фото: Werner Forman/Werner Forman Archive/Global Look Press

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) впервые опубликовала архивные фотографии, на которых запечатлены военнослужащие около 100 лет назад. В ведомстве снимки назвали бесценными с исторической точки зрения.

Большинство фотоматериалов имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения. В современной России его историю продолжает 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения, входящий в структуру Росгвардии. В...