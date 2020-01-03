Фото: Werner Forman/Werner Forman Archive/Global Look Press

Археологические находки эпохи викингов покажут на выставке в Государственном историческом музее. Среди экспонатов будут клады серебряных монет и торгового инвентаря, коллекция шлемов, женские украшения и платье X века из китайского шёлка.

Викинги будут представлены как известные воины, путешественники, торговцы эпохи раннего Средневековья, полностью преобразовавшие политический и культурный ландшафт Восточной Европы, передаёт АГН «Москва».

Выставка откроется 24 ноября и продлится по 31 марта 2021 года. Экспозиция разместится в новом выставочном зале Исторического музея.

Ранее NEWS.ru писал, что на выставке в Москве будут представлены малоизвестные предметы и документы из жизни политического деятеля и революционера Владимира Ленина. Одним из наиболее неожиданных экспонатов станет молитвослов, подаренный главному борцу с религией в качестве талисмана на выздоровление после покушения на него в августе 1918 года.

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