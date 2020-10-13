У Стены Плача в Иерусалиме нашли древнюю торговую гирьку

https://static.news.ru/photo/36f6f680-0d4d-11eb-9d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: AntiquitiesIL/facebook.com

При раскопках у Стены Плача в Иерусалиме археологи обнаружили известняковую гирю X–VI века до нашей эры. Её вес составляет два сикля (23 грамма).

Гиря относится к железному веку — периоду Первого Храма, — цитирует «Москва 24» сообщение израильского управления древностей.

Гиря имеет куполообразную форму с плоским основанием. В её верхней части вырезан египетский символ, напоминающий греческую букву гамма — сокращение, обозначающее единицу веса — сикль, две линии обозначают двойную массу — два сикля.

Предыдущие находки показали, что один сикль соответствует 11,5 грамма. Руководители раскопок считают, что такая точность веса свидетельствует о передовых технологиях того времени, а также о большом значении торговли и коммерции в древнем Иерусалиме.

Как писал NEWS.ru, в комплексе Саккара под Каиром археологи нашли 59 саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями, а также 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Деревянные раскрашенные саркофаги были установлены один поверх другого в трёх колодцах на глубине от 10 до 12 метров. По предварительным оценкам, мумии принадлежат XXVI династии фараонов, правивших около 2700 лет назад, это тела жрецов, высокопоставленных чиновников и знати. Саркофаги планируют перевезти в Большой Египетский музей.