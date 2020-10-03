Египетские археологи обнаружили десятки саркофагов с мумиями

https://static.news.ru/photo/108f87f4-0588-11eb-88aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samer Abdallah/Global Look Press

В комплексе Саккара под Каиром археологи нашли 59 саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями, а также 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Деревянные раскрашенные саркофаги были установлены один поверх другого в трёх колодцах на глубине от 10 до 12 метров.

Саркофаги были обнаружены поэтапно в ходе раскопок, которые идут с августа 2019 года. Раскопки всё ещё продолжаются, мы обнаружили новые слои саркофагов, о которых объявим позже, — цитирует РИА Новости министра туризма Египта Халеда аль-Анани.

Он рассказал, что найденные саркофаги хорошо сохранились. По предварительным оценкам, мумии принадлежат XXVI династии фараонов, правивших около 2700 лет назад, это тела жрецов, высокопоставленных чиновников и знати. Саркофаги планируют перевезти в Большой Египетский музей. Аль-Анани также отметил, что это первая крупная историческая находка с начала пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее британские археологи из университета Бирмингема отыскали неподалёку от города Асуана на юге Египта шесть захоронений, которые относятся к эпохе первых династий фараонов. Их возраст составляет около 4,5 тыс. лет. Две гробницы высечены прямо в скальной породе. Вход в одну из погребальных камер был плотно замурован, но надежды учёных на то, что она не разграблена, не оправдались. Оказалось, что воры сумели проникнуть внутрь через лаз, проделанный сверху. Несмотря на то что в гробницах успели побывать грабители, археологам удалось найти металлический амулет с изображением древнеегипетского бога Хнума, фрагменты погребальной маски и другие артефакты. Все находки были отправлены в асуанский музей для тщательного изучения.