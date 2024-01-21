Тайна смерти Ленина раскрыта. Вождя не спасли от сифилиса: как это было

Фото: Maria Ulyanova/Public Domain/wikipedia/commons

Ленин в Горках, март, 1923 г.

Ровно 100 лет назад, 21 января 1924 года, умер основатель Советского государства, «вождь мирового пролетариата» Владимир Ленин. Последние месяцы своей жизни он провел в беспомощном состоянии — частично парализованный и с нарушенной речью. Смерть выдающегося революционера породила массу слухов, некоторые даже предполагали, что его отравил Иосиф Сталин. От чего на самом деле умер Ленин, NEWS.ru рассказал врач-гериатр Валерий Новоселов, изучивший дневники его врачей.

От чего на самом деле лечили Ильича

— Валерий Михайлович, вам удалось узнать, от чего на самом деле лечили Владимира Ленина? И как появился официальный диагноз?

— Патологоанатомический диагноз Ленину был фактически спущен комиссии врачей и специалистов по телефону. Вероятно, было указание от руководства партии или комиссии ЦИК СССР по организации похорон Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

Напомню, что он стал единственным руководителем СССР, вскрытие которого проводили не на территории медицинского учреждения. Это сделали хоть и в большой, но все же в ванной комнате загородной усадьбы Горки вдовы Морозова (сегодня мы знаем эту усадьбу как Горки Ленинские. — NEWS.ru). Вскрытие в этих условиях сделали несмотря на то, что уже на следующий день тело повезли в Москву, где были и прозекторы, и специально оборудованные помещения, прозектории известных больниц того времени.

Важное отличие усадьбы от многих прочих — там был телефон. Его, скорее всего, и использовали для искажения последующей истории болезни.

Понимание истории страны невозможно без понимания болезней ее руководителей. Ведь недуги влияют не только на поведение обычных людей, но и на решения сильных мира сего. А то, что история нашей страны не только великая, но и необычная, это признают все, кто хоть немного ею интересуется.

Итак, основной вывод нашей истории: Ленина лечили от нейроваскулярного сифилиса, именно это описано в нелюстрированном прижизненном документе «Дневник истории болезни В. И. Ленина». Непосредственной причиной его смерти стало кровоизлияние в четверохолмии мозга, что было типично при образовании аневризм при данном заболевании.

Фото: Maria Ulyanova. Stephen Kotkin/Public Domain/wikipedia/commons Мария Ильинична Ульянова, Владимир Ильич Ленин (Ульянов) и лечащий врач В. И. Ленина врач-терапевт Федор Александрович Гетье

«Сифилисом в начале XX века болели и младенцы, и старики»

— Нейроваскулярный сифилис был в те времена смертельной болезнью?

— Должен сказать, что нейросифилис, да еще и в такой запущенной форме, как у Ленина, современные врачи не наблюдают за все время своей профессиональной деятельности. Сифилис, который ранее в России звали французской, польской, кантонской и даже гнилой болезнью, с момента появления антибиотиков, а затем и современных методов диагностики, лечится относительно легко на ранних стадиях. Поэтому сегодня мы не видим таких тяжелых клинических форм, как у пациента Владимира Ульянова. Сифилис, конечно, никуда не делся, но его в сотни и тысячи раз меньше, чем в начале ХХ века.

— Тогда это было распространенное заболевание?

— Его было настолько много, что это поражает любое воображение. Никакому СOVID-19 и не снилось встать рядом c цифрами заболеваемости с сифилисом. Здесь, в Московской губернии, на первом месте была перемежающая лихорадка (так раньше называли малярию), на втором месте — грипп, а вот уже на третьем — сифилис.

Сифилидологи Российской империи указывали не менее серьезные цифры — при тотальных осмотрах в сельской местности сифилис обнаруживали у 15–43% людей любого возраста — от младенцев до глубоких стариков. Главный патологоанатом Москвы середины 1920-х годов Ипполит Давыдовский приводил такие сведения: на секции (вскрытии) более 5% москвичей имели признаки перенесенного сифилиса.

Поскольку сифилис был очень распространенным заболеванием, пациенты особо не испытывали этических проблем. Тогда их называли просто сифилитики. Сегодня это недопустимо, настолько все изменилось.

Конечно, было очень много и так называемого бытового сифилиса. Его тоже сегодня фактически нет. А вот сто лет назад были очень необычные пути заражения, которые сегодня даже представить сложно. Например, кормилицы заражали младенцев, младенцы заражали кормилиц, беспризорники просили подаяние, а если им не давали, то кусали и заражали сифилисом. Они так и говорили: «Дай денежку, иначе укушу — я сифилитик».

Отсутствие воды, особенно чистой, кипятка, любых антисептиков, невозможность обработать рану были причиной заболевания сифилисом, переданным неполовым путем. Тогда был другой этап развития медицины, я его называю доантибиотиковой эрой.

Почему акт о смерти Ленина подписали не все члены медкомиссии

— Возвращаясь к пациенту Ульянову-Ленину, у него врачи лечили только сифилис?

— Только сифилис. Лечение было постоянным, специфическим (лечили препаратами, которые не могли использоваться при любых других болезнях), никакого якобы экспериментального лечения или отказа от лечения не было. Клиническая форма, смена стадий, вероятный прогноз — все было типично. Даже локализация первого инсульта и непосредственная причина смерти тоже все очень стандартны для таких пациентов. При данной форме болезни воспалённые сосуды (васкулит) головного мозга настолько зарастали, что становились похожими на шнуры. Это было специфическое отличие от распространенного сегодня атеросклероза, который, конечно, был у Ленина, как и у большинства россиян нашего времени, но умер он не от него.

Патологоанатомический диагноз Ленина — заметьте, тут опять путаница, не атеросклероз, а артериосклероз, что не одно и то же — был просто придуман. Такого диагноза не бывает, более того, он никогда, ранее или позднее, не использовался. Именно поэтому патологоанатомический акт подписали не все члены комиссии. Врач семьи Ульяновых не подписал этот документ.

Фото: Репродукция ТАСС 21-23 января 1924 г. СССР. Московская губерния. Председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ильича Ленин после кончины в усадьбе Горки

— Валерий Михайлович, но дневники лечащих врачей Ленина все еще остаются под грифом «секретно»?

— Они уже имеют гриф «ограниченный доступ». Мне выдали в качестве исключения в научных целях перед столетием революции 1917 года. По сути, это не медицинская документация, не история болезни, а дневниковые записи трех врачей с мнениями других их коллег, и они очень большого объема — тут 410 листов машинописного текста. Конечно, сама по себе форма кажется странной, так как врачи обычно не ведут дневники.

Лечили, консультировали, дежурили у постели Ленина 24 врача. Это были лучшие специалисты того времени, за редким исключением, сплошь профессора. Среди них были два лучших нейросифилидолога того времени: московский врач Алексей Михайлович Кожевников, про которого мы ничего не знаем, что само по себе очень странно, и лучший специалист по сифилису мозга из Западной Европы немецкий доктор Макс Нонне.

Можно сказать, что из этого коллектива врачей можно было сформировать целый университет. Например, среди них были профессор Россолимо и академик Бехтерев, и еще много славных имен. Большевики не жалели ничего для Ленина, он действительно был любимец партии.

Кто исказил историю болезни Ленина

— Как руководители партии сохраняли тайну смерти вождя?

— Сразу после смерти Ульянова-Ленина комиссией ЦИК СССР по организации похорон был поднят вопрос об издании информации о болезни вождя за период 1922–1924 годов. Эта комиссия поручила [секретарю Центрального исполнительного комитета СССР] Авелю Енукидзе ознакомиться с историей болезни Ленина и со­общить свое мнение о возможности ее опубликования. Он высказался за публикацию документа, но предварительно потребовал удалить из записей специфические сведения лечебно-процедурного свойства, что и было сделано самими врачами.

Документ был опубликован, но только через 69 лет — в 1991–1992 годах вышли публикации в журнале «Вопросы истории КПСС». Детали сугубо процедурного характера, как предлагал Енукидзе, исчезли, эти действия и исказили историю болезни и ее лечения. Именно тогда я, аспирант НИИ мозга ВНЦПЗ АМН СССР, и узнал о существовании данного дневника, доступ к которому мне удалось получить только 25 лет спустя. Среди врачей я его получил первым. Правки и недоступность для исследователей-врачей нецензурированного документа привели к большой путанице.

Фото: Unknown author/Public Domain/wikipedia/commons Транспортировка тела Ленина на Горьковский вокзал

Это же позволяет горе-авторам публиковать и некритически цитировать всякую ерунду. Буйная фантазия не только российских, но и зарубежных авторов в вопросе о смерти Ленина просто поражает. Эти авторы не имеют медицинского образования, не могли видеть оригинальных прижизненных документов врачей, но продолжают цитировать самые невероятные версии. Именно из их уст звучит, что врачи Ленина лечили его не от того и не так, что косвенно и послужило причиной смерти. При этом они не учитывают, что это были самые известные врачи своего времени.

Как угасал вождь мирового пролетариата

Здоровье вождя революции стало ухудшаться в январе 1921 года. Ленин начал жаловаться на головную боль и головокружение. Тогда у него диагностировали переутомление. Но недуг прогрессировал — у него наблюдалась рвота, он уже не мог читать и почти ничего не писал. Профессор Леверий Даркшевич, осматривавший революционера в марте, также сообщал о тяжелых неврастенических проявлениях и ряде навязчивостей, которые сильно пугали больного.

В конце мая Ленин полностью лишился речи. Тогда же появилась слабость правых конечностей. В июне к нему выписали целую бригаду немецких и шведских врачей во главе с выдающимся нейрохирургом Отфридом Фёрстером. И почти сразу Ленин пошел на поправку — взялся за книги и начал работать. В ноябре он даже появился на публике. Но болезнь отступила ненадолго.

Фото: Репродукция ТАСС Владимир Ильич Ленин (Ульянов), июль - август 1923 г.

В марте 1923 года состояние здоровья Ленина резко ухудшилось после третьего инсульта. Вождь мирового пролетариата снова лишился речи. В мае он переехал в Горки, где отошел от работы, отдыхал и проходил усиленное лечение.

Последний приступ случился 21 января 1924 года. Владимир Ленин скончался в 18:50 на 54-м году жизни.

Похороны прошли 27 января на Красной площади, где специально был выстроен Мавзолей, в котором забальзамированное тело вождя покоится до сих пор.

Другие версии смерти Ленина

Согласно официальному заключению, непосредственной причиной смерти Ленина стало усиление кровообращения в мозгу и кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия. Это произошло якобы из-за атеросклероза сосудов на почве их изнашивания.

Но есть и другие версии — некоторые считали, что Ленина мог отравить Иосиф Сталин. Это в 2012 году предположил и петербургский историк Лев Лурье. Слухи об отравлении вождя появились сразу после его кончины, указывал эксперт. По его сведениям, в 1924 году Ленин отпраздновал Новый год и даже сходил на охоту. Тогда он уже якобы понял, что ошибся в Сталине, поддержав его восхождение на вершину власти. Ленин начал выстраивать союз с Троцким, и это могло вынудить Сталина отравить вождя, считает Лурье.

Ученый-невропатолог Гарри Винтерс из Калифорнийского университета обратил внимание, что токсикологических анализов, которые могли бы найти следы яда в организме больного, проводить не стали. Также он привел воспоминания очевидцев: за считанные часы до смерти Ленин активно общался с окружающими, но затем он якобы испытал несколько страшных конвульсий, что нехарактерно при инсульте.

Существует также версия о том, что преждевременную смерть Ленина вызвали пули террористки Фанни Каплан, стрелявшей в вождя 30 августа 1918 года в Москве. Ильич чудом остался жив. Предполагалось, что пули были отравлены.

Фото: РИА Новости Феликс Дзержинский и Климент Ворошилов у гроба Владимира Ленина

Некоторые обращают внимание и на якобы плохую наследственность Ленина — его отец умер в 54 года. От него, возможно, вождю передалась особая мутация гена NT5E. Сторонники этой версии не исключают, что Ленин мог страдать врожденным сифилисом. Но пока ни одна из выдвигаемых версий не получила документального подтверждения.

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