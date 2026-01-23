Серый кардинал или главный аферист России: кем был Борис Березовский

23 января исполняется 80 лет со дня рождения главного олигарха России, легенды 1990-х Бориса Березовского. Посредственный ученый, но способный махинатор и аферист мнил себя серым кардиналом российской политики. Чем запомнился Березовский, почему он был вынужден доживать жизнь за границей, так и не вернувшись в Россию, — в материале NEWS.ru.

Как начинал свою карьеру Борис Березовский

Родившийся в 1946 году Борис Березовский — выпускник Московского лесотехнического института и мехмата МГУ — строил успешную карьеру рядового советского ученого-математика: работал в различных НИИ, вступил в КПСС, защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. В 1991 году, на излете академической карьеры, Березовского, автора более сотни научных работ, избрали членом-корреспондентом РАН. Однако коллеги были невысокого мнения о его профессиональных способностях. Сотрудник его лаборатории в Институте проблем управления АН СССР Александр Гнедин вспоминал, что будущий олигарх плохо понимал в математике.

«Он был псевдоученым — все его научные статьи были написаны в соавторстве, за него писали другие люди. То же касается и диссертаций, в основу которых лег наработанный его соавторами материал», — рассказал NEWS.ru директор Центра политической конъюнктуры Александр Воробьев. Впрочем, по его словам, в те годы это была стандартная карьерная практика. «Он обычный продукт позднесоветской эпохи», — отметил политолог.

Еще в годы работы в НИИ Березовский оброс связями, которые впоследствии помогли ему в бизнесе. В середине 1970-х он сотрудничал с АвтоВАЗом, где руководил проектами по внедрению автоматизированного проектирования и программного обеспечения. С середины 1980-х начал прокручивать сомнительные бартерные схемы: коллеги будущего олигарха помогали управленцам завода с диссертациями, а взамен получали дефицитные автомобили и запчасти к ним. Об этом в книге «Время Березовского» рассказал бизнесмен Петр Авен.

Борис Березовский, 1993 год Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости

Как Березовский стал олигархом

На закате СССР власти дали зеленый свет частному бизнесу, в который с головой кинулся предприимчивый сотрудник НИИ Березовский. В 1989 году вместе со своим другом и многолетним бизнес-партнером Бадри Патаркацишвили он открыл компанию «ЛогоВаз», которая занималась торговлей реэкспортными автомобилями Волжского автозавода, а затем стала первым официальным дилером Mercedes-Benz в России. Махинации с ее акциями впоследствии лягут в основу одного из многих уголовных дел в отношении предпринимателя.

В течение нескольких лет коммерческие интересы бизнесмена распространились на самые разные сферы. Вместе с другим будущим олигархом Романом Абрамовичем он участвовал в создании и приватизации «Сибнефти», поставил под контроль национального авиаперевозчика «Аэрофлот», создал собственную медиаимперию, в которую вошли «Общественное российское телевидение» (ОРТ, Первый канал), РЕН-ТВ, газета «Коммерсант», «Независимая газета», «Новые известия» и многие другие.

«Люди с удовольствием работали с Березовским, им нравилась его гиперактивность и возможность участвовать во многих проектах, а также то, что он мало обращал внимания на деньги — самым главным для него была власть», — пояснил Воробьев.

Как Березовский из бизнеса влез в политику и что из этого вышло

По словам политолога, Березовского интересовала прежде всего власть, к ней он стремился всей душой. В 1993 году он сблизился с семьей тогдашнего президента Бориса Ельцина — Татьяной Дьяченко и Валентином Юмашевым. В 1996 году активно участвовал в кампании по переизбранию тяжело больного Ельцина, вместе с Анатолием Чубайсом боролся с группой силовиков в президентском окружении во главе с Александром Коржаковым и добился его отставки.

«У него было наивное представление, что через назначение тех или иных лиц в правительстве России, чиновников, управляющих в государственных компаниях, через те или иные решения в управлении российским государством, новые законы можно изменить народ России и саму РФ», — сказал NEWS.ru политолог Александр Собянин. По его словам, это представление не разделял никто из олигархов.

Борис Березовский, 1996 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости

«Это самая яркая фигура среди так называемой семибанкирщины, теневой власти, которая была оформлена договором в 1996 году. Но он — единственное воплощение олигарха, в котором очень близко сошлись реальность и карикатурное представление об олигархе в массовом сознании», — добавил эксперт.

После победы Ельцина на выборах Березовский в 1996–1997 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. По словам Воробьева, на этом посту он активно включился во взаимоотношения федерального центра с Чечней.

«Он занимался достаточно сомнительными вещами — препятствовал ведению боевых действий, через выкуп пленных военнослужащих передавал боевикам и террористам многие миллионы долларов», — рассказал политолог. Вершиной политической карьеры Березовского стали посты исполнительного секретаря СНГ в 1998–1999 годах и мандат депутата Государственной думы от Карачаево-Черкесии в 1999–2000 годах.

В чем состояла главная ошибка Березовского

После прихода к власти президента Владимира Путина Россия начала быстро меняться. «Стали наводить порядок в управлении страной, и прямое участие олигархов в политике стало неприемлемым. Подавляющее большинство из них это поняли, но не Березовский», — подчеркнул Воробьев.

По словам Собянина, олигарх был удивительным человеком, который сочетал абсолютную холодность расчета, ясный ум и безумную психопатию, ярость в собственных действиях и решениях. «Это противоречащие друг другу вещи, и такого сочетания больше ни у кого не было. Большое количество его решений были для него ошибочными, проигрышными, причем это было понятно с самого начала. Но он никогда не учился ни на своих, ни на чужих ошибках, повторяя их вновь и вновь», — отметил эксперт.

С конца 1999 года началась череда уголовных разбирательств в отношении Березовского, которая продлилась вплоть до его самоубийства в 2013 году. Бизнесмена обвинили в хищениях в «Аэрофлоте» и отмывании денег. По данным следствия, в 1996–1999 годах он вместе с сообщниками присвоил средства компании на сумму $252 млн долларов и вывел их на швейцарские счета.

Борис Березовский, 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

В результате олигарх был объявлен в розыск, он предпочел не возвращаться в Россию и в 2001 году в качестве политического беженца осел в Лондоне. Москва постоянно требовала его выдачи. Стоит отметить, что швейцарцы вняли доводам российского суда и в 2010 году передали «Аэрофлоту» оставшиеся на связанных с Березовским счетах $52 млн.

В нулевые уголовные дела посыпались на беглого олигарха как из рога изобилия. Ему припомнили мошенничество с акциями «ЛогоВАЗа». Его связывали с чередой резонансных убийств — журналиста Влада Листьева, с которым олигарх якобы не поделил доходы от рекламы, депутатов Государственной думы Сергея Юшенкова и Владимира Головлева, журналистки Анны Политковской и гражданина США журналиста-расследователя Пола Хлебникова, написавшего книгу о преступной деятельности бизнесмена.

«Вокруг Березовского очень много смертей среди некогда близких к нему людей. Из российских олигархов столько трупов разве что вокруг Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)», — сказал Собянин. По его словам, это как раз связано с его психопатией и абсолютной безнравственностью.

Чем занимался Березовский в Лондоне

«Получив статус политического беженца в Великобритании, Березовский продолжал изображать из себя лидера российской оппозиции. К нему в Лондон приезжали на публичные и тайные встречи российские политики и журналисты, работавшие в его структурах», — указал Воробьев. В 2006 и 2012 годах Березовский публично призывал к свержению власти в России и даже заявлял, что готовит госпереворот, за что получал новые уголовные дела.

«Постепенно он терял активы и собственность в России и за рубежом, постоянно судился с бывшими деловыми партнерами — с тем же Романом Абрамовичем и семьей погибшего в Грузии при странных обстоятельствах Бадри Патаркацишвили, своими бывшими официальными и гражданскими женами. Сообщалось, что к моменту самоубийства он был разорен и практически являлся банкротом, находясь при этом в глубокой депрессии», — напомнил Воробьев. По его словам, после того как Березовский потерял деньги, все отвернулись от него, и он умер жалкой смертью, повесившись в пригороде Лондона.

Бизнесмен Борис Березовский (в центре) во время митинга в защиту 31-й статьи Конституции РФ, состоявшегося перед зданием посольства России в Великобритании, 2010 год Фото: Елена Пахомова/РИА Новости

Конец Березовского нельзя назвать жалким, считает Собянин. «Всех олигархов забудут, как звали по имени, а он останется в истории России как олицетворение олигархического периода. При всех его качествах в отличие от абсолютного большинства его коллег-олигархов он по-своему очень любил свою родину — Россию», — отметил политолог.

Это косвенно подтверждают заявления Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что незадолго до смерти Березовский передал два письма российскому лидеру. По словам Пескова, за два месяца до смерти, в марте 2013 года, бывший олигарх написал Путину личное послание, в котором признал, что совершил много ошибок, попросил у президента прощения и обратился с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию.

Позже Путин признал факт получения двух писем от Березовского, одно из которых дошло уже после смерти бизнесмена. По словам президента, отвечать на первое письмо он не стал, поскольку «вопросы освобождения от уголовной ответственности и возвращения в Россию, поднятые Березовским, требовали обширного юридического анализа и консультаций с Верховным судом РФ и Генпрокуратурой РФ». Обнародовать содержание писем, носивших сугубо личный характер, российский лидер отказался из этических соображений.

