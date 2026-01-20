Раскрыта ценность научных работ Бориса Березовского Политолог Воробьев: Березовский был псевдоученым, за которого все делали другие

Олигарх Борис Березовский, несмотря на свои кандидатскую и докторскую степени, был псевдоученым, поскольку его научные работы были написаны другими, сказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, главным для Березовского была власть.

Березовский был псевдоученым — все его научные статьи были написаны в соавторстве, за него писали другие люди. То же касается и диссертаций, в основу которых и лег наработанный его соавторами материал. В те годы это была достаточно стандартная карьерная практика. Он обычный продукт позднесоветской эпохи, — сказал Воробьев

Он уточнил, что люди все равно с удовольствием работали с Березовским. По словам Воробьева, многим нравилась гиперактивность олигарха и его незацикленность на деньгах.

Им нравилась его гиперактивность и возможность участвовать сразу во многих проектах, а также то, что он мало обращал внимание на деньги, поскольку самым главным для него была власть, — добавил политолог.

Ранее экс-генпрокурор РФ (1995-2000) Юрий Скуратов заявил, что Березовский мог предотвратить убийство известного тележурналиста Владислава Листьева. По его словам, у олигарха были на это все шансы, однако он понял, что сделал ошибку, назначив журналиста на высокий пост в ОРТ, и они не сработались. По мнению Скуратова, чтобы создать себе алиби, Березовский накануне трагедии уехал из России. Предприниматель вылетел в Лондон вместе с российской делегацией во главе с премьер-министром РФ Виктором Черномырдиным.