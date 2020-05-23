Появились новые подробности ареста Генриха Гиммлера

https://static.news.ru/photo/a9c16ce6-9d08-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Власти Великобритании рассекретили фальшивые документы рейхсфюрера СС и одного из идеологов Холокоста — Генриха Гиммлера. Поддельные бумаги он пытался использовать для побега. Благодаря новым фактам можно выяснить подробности поимки одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера.

22 мая 1945 года, когда Гиммлера задержали, он показал паспорт на имя некоего Генриха Хизингера, с другим званием и датой рождения. Но разведка Союзников заметила такую же печать, как в СС, после чего военного преступника задержали, передаёт BBC.

Теперь фальшивое удостоверение личности передадут Музею военной разведки в Шеффорде. Его вместе с брекетами, которые носил нацист во время ареста, передала племянница подполковника Синди Ноакса, который, по одной из версий, допрашивал Гиммлера перед его смертью. 23 мая 1945 года некогда глава СС покончил с собой, раскусив капсулу с цианидом.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с журналистами заявил, что виновных в размещении фото нацистов на сайт «Бессмертного полка» не нужно жалеть. Журналист назвал фигурантов дела «власовцами» и призвал следствие разобраться в их мотивах.