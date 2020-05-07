В преддверии Дня Победы на всех уровнях вспыхивают дискуссий о событиях 75-летней давности. Самую сильную реакцию вызывают попытки так называемого «альтернативного прочтения истории». Эксперты заявляют, что в последние годы постов в социальных сетях, критикующих подвиг народа, становится всё больше. Согласно новым поправкам в Конституцию, скоро такие высказывания могут стать вне закона. О роли СССР в Победе историки спорят до сих пор.

В России необходимо ввести запрет на дискредитацию в СМИ и социальных сетях подвига русского солдата и роли Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне, заявил в беседе с NEWS.ru известный российский предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Подобные высказывания должны быть приравнены к экстремизму, распространению детской порнографии или пропаганде гомосексуализма среди детей, сообщил он.

Вместе с Натальей Касперской, членом рабочей группы по пoдготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, Ашманов проанализировал отношение российских граждан к событиям Великой Отечественной войны (ВОВ). Для этого эксперты изучили миллионы постов в Facebook, Tinder и на других платформах. Полученные результаты они представили на пресс-конференции, посвящённой 75-летней годовщине Великой Победы.

Эксперты назвали свою работу «исследованием кампаний в социальных сетях, направленных на дискредитацию подвига русского солдата». Оказалось, что в Сети людей, сомневающихся в незыблемой роли Советского Союза, немало. Так, в период с 2014 года по март 2020-го было опубликовано более 4,7 млн сообщений о войне с негативным уклоном. Их авторами стали более трёх миллионов человек, а просмотрели контент сотни миллионов.

Global Look Press

Исследователи обнаружили сотни тысяч постов с упоминанием слова «победобесие», которое они признали дискредитирующим. Причём за последние несколько лет число подобных публикаций выросло в несколько раз. Слово «изобрёл» протоиерей, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Георгий Митрофанов ещё в 2005 году. Так он прокомментировал празднование 60-летия ВОВ. Масштабное распространение термина началось в 2014-ом. «Победобесием» в Сети называют чрезмерное возвеличивание победы в Великой Отечественной войне и навязчивую демонстрацию миллитаристической символики.

«Дискредитацией подвига русского солдата», по мнению Ашманова и Касперской, также является посыл «нам нечем гордиться». В частности, представление о том, что День Победы — это не праздник, а день скорби. Также «бросает тень на подвиг народа» отождествление коммунизма и фашизма и обвинения СССР в оккупационной политике.

Авторы исследования также проанализировали динамку сообщений в социальных сетях с альтернативной точкой зрения. Оказалось, что за последние пять лет в несколько раз чаще стали писать о том, что СССР — якобы виновник войны. То же самое можно сказать о самом термине «победобесие».

Предпосылки для запрета дискриминации подвига народа уже есть. В новой конституции появилась часть 3 статьи 671, которая гласит, что Россия чтит память защитников родины и обеспечивает защиту исторической правды, при этом «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Пока в России штрафом до 300 тысяч рублей наказывается «реабилитация фашизма». В это понятие также входит распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Были прецеденты, когда по этой статье наказывались люди, разместившие в социальной сети фотографию с нацистским флагом.

Мнения историков, опрошенных NEWS.ru о роли Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне, разделились. Одни специалисты считают, что вольное толкование истории ВОВ недопустимо, другие убеждены, что «альтернативная точка зрения» имеет право на жизнь.

В этом году из-за пандемии россияне отпразднуют День Победы без массовых мероприятий. Государство предлагает множество онлайн-акций, в которых можно принять участие, не выходя из дома. Традиционный парад на Красной площади также отменили — вместо него пройдет авиационный. Над центром Москвы пролетят 75 единиц воздушной техники. Вечерние салюты не отменили в большинстве регионов. Правда, посмотреть их можно будет только из окон домов, поскольку режим самоизоляции продолжает действовать.