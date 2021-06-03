Минобороны рассекретило архив об освобождении Латвии от нацистов

https://static.news.ru/photo/f4a023f6-c4bc-11eb-8251-96000091f725_660.jpg Памятник освободителям Елгавы в городском парке Стацияс Фото: latvia44.mil.ru

Министерство обороны в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало раздел, посвящённый красноармейцам, освобождавшим в годы Великой Отечественной войны Латвию. Прибалтийская наступательная операция была одной из крупнейших стратегических операций, в которой были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий.

Согласно документам, она началась 14 сентября 1944 года, когда советские войска перешли в крупномасштабное наступление на рижском направлении. Противостояли им самые боеспособные формирования нацистов, укреплённые оборонительные рубежи в лесисто-болотистой местности. Несмотря на ожесточённый характер сражений, операция завершилась 24 ноября 1944 года полным успехом Красной армии.

«Население города Риги — рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты — встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, портретами руководителей нашей партии и правительства», — говорится в донесении начальнику политического управления 3-го Прибалтийского фронта.

Документы свидетельствуют, как тепло принимали на латвийской земле советских солдат местные жители. Звания Героя Советского Союза в этих боях удостоились 112 советских воинов, трое были награждены второй медалью «Золотая Звезда», ещё 332 тысячи солдат удостоились орденов и медалей.

В боях за освобождение Латвии от немецких оккупантов погибли более 205 тысяч советских солдат. Их останки покоятся более чем в 360 могилах на всей территории Латвии. Значительная часть рассекреченного архива посвящена именно красноармейским захоронениям в Елгаве, Екабпилсе, Даугавпилсе. В разделе представлены учётные карточки братских могил, именные списки захороненных в них воинов с описанием наград и совершённых подвигов.

Минобороны с сожалением отмечает, что в последние годы в Латвии активизировались силы, которые хотят уничтожить прошлое собственной страны. Совершаются акты надругательства над памятниками и монументами, посвящённым воинам-освободителям. И если изначально этим занимались маргинальные группировки, то сейчас вопросы ставятся на уровне правительства.

Поэтому в новом разделе проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России, опубликованы документы, призванные напомнить официальным лицам Латвии о взятых ими на себя обязательствах по сохранению советских воинских захоронений.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны запустило на своём сайте субпроект «Забвению не подлежит», где выложены документальные свидетельства зверств нацистов на оккупированных территориях и в концлагерях во времена Второй мировой войны. Портал создан в преддверии 76-й годовщины восстания в Бухенвальде и отмечаемого 11 апреля Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.