https://static.news.ru/photo/0409e6de-4bf0-11ea-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

Поэт Александр Пушкин при современном развитии медицины был бы спасён после ранения на дуэли и, скорее всего, через какое-то время вернулся бы к полноценной жизни. Такое мнение высказал глава отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин.

Раненого Пушкина госпитализировали бы в ближайшую больницу. По пути медики провели бы противошоковую терапию, ввели обезболивающее. Рану закрыли бы стерильной повязкой, а уже в отделении хирургии извлекли бы пулю и осколки раздробленной кости. Удалив повреждённый участок кишечника, поэту сделали бы переливание крови.

Через неделю госпитализации поэта выписали бы домой к жене и детям. Из-за повреждений крестца, возможно, пришлось бы какое-то время походить с костылями, — приводят слова Лодягина «Невские новости».

Однако в те времена, когда жил литератор, ранения в живот считались смертельными. Не было понятий стерильности, глубокого наркоза не существовало, а операции на брюшной полости не проводились. В случившейся трагедии сыграли роль несколько роковых факторов, считают эксперты: отсутствие врача на дуэли, преждевременный выстрел оппонента, который не отошёл на положенное расстояние, большая кровопотеря, долгая дорога в трясущейся повозке, доставка поэта домой, а не в госпиталь и существенно более низкий уровень медицины.

Сейчас в больницы поступают пациенты с более тяжёлыми ранениями и выживают, отметил Лодягин. Однако в XIX веке усилия докторов продлили жизнь поэту лишь на 46 часов. Его лечили пиявками и слабительным, пытаясь восстановить работу повреждённого кишечника. Пулю в организме так и не нашли.

Пушкин умер на рассвете 10 февраля 1837 года. Ему было 37 лет.

Ранее в Минске, как писал NEWS.ru, руки установленного Александру Пушкину памятника вандалы покрасили красной краской. Монумент появился в Минске в 1999 году — это подарок белорусской столице от мэрии Москвы к двухсотлетию со дня рождения поэта.