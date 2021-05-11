Медик выдвинул новую версию смерти Наполеона

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Французы 5 мая отметили 300-летие со дня смерти Наполеона Бонапарта. Поиски причин его кончины до сих пор не оставляют учёных в покое. Биомедик Парвез Харис из Университета Де Монфора (Великобритания) предположил, что император мог быть отравлен эфирными маслами. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на британские СМИ.

Специалист заявил , что Наполеон был одержим одеколоном, в течение многих лет он ежедневно выливал содержимое двух-трёх флаконов себе на голову, и всегда возил запас в военные походы.

Как утверждает Харис, научные исследования показали, что эфирные масла могут губительно действовать на эндокринную систему, влияя на синтез гормонов и приводя к развитию опухолей.

По словам учёного, Наполеон не любил медиков и избегал лекарств, однако был уверен в пользе одеколона для здоровья, называя его «защитой от многих болезней». В итоге многолетняя передозировка эфирными маслами привела к раку желудка.

Наполеон умер 5 мая 1821 года на острове Святой Елены, где находился в изгнании последние шесть лет своей жизни. Вскрытие показало, что причиной его смерти стал рак желудка.

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