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Доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права в Японии Анатолий Кошкин рассказал, что никакой сенсации в отказе японцев в 1956 году от претензий на южную часть Курильских островов нет. Об этом сообщило информационное агентство REGNUM.

Для специалистов ничего нового в обнаруженных записях не содержится. Ибо японское правительство во главе с премьер-министром Итиро Хатояма действительно, в конце концов, согласилось ради восстановления межгосударственных отношений с СССР указать в документе Совместная советско-японская декларация передачу после подписания мирного договора только островов Малой Курильской гряды, а именно острова Шикотан и островной группы Плоские, по-японски Хабомаи, — пояснил Анатолий Кошкин в статье.

Историк отмечает, что советское правительство показало жёсткую позицию в отношении претензий Японии на всю южную часть Курил.

Я должен ещё раз совершенно определенно и категорически заявить, что никаких претензий Японии по территориальному вопросу, кроме Хабомаи и Шикотан, мы принимать не будем и отказываемся обсуждать какие бы то ни было предложения в этом отношении, — приводит Анатолий Кошкин отрывок из протокольной записи беседы Никиты Хрущёва с Итиро Коно от 16 октября 1956 года.

Историк отметил, что СССР и Япония договорились о том, что решат территориальные вопросы после заключения Мирного договора между странами.

Если оставить указанное выражение (территориальный вопрос), то можно подумать, что между Японией и Советским Союзом, кроме Хабомаи и Шикотана, есть еще какой-то территориальный вопрос. Это может привести к кривотолкам и неправильному пониманию документов, которые мы намерены подписать, — привёл автор статьи слова Никиты Хрущёва.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на развитие Курильских островов в 2020 году планируют выделить «беспрецедентную» сумму — 7,4 млрд рублей. На эти деньги построят дороги, улучшат воздушное и морское грузопассажирские сообщения, а также построят жильё.