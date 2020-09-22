Историк назвал брехнёй заявление Минздрава о раке у древнерусских князей

https://static.news.ru/photo/8f4f49d6-fcea-11ea-ad22-fa163e074e61_660.jpg Портрет из Царского титулярника, XVII век Фото: Public domain/wikipedia.org

Заявление Минздрава о причинах смерти древнерусских князей является «чистой брехнёй». Об этом заявил российский историк-медиевист, археолог и антрополог Владимир Петрухин.

Как рассказал он «Взгляду», Ярослав Мудрый скончался в почтенном возрасте, а князь Владимир умирал от неизвестной болезни, которая в летописях не характеризуется как рак.

Это чистая брехня, в летописи ничего об этом не говорится. Известно, что Ярослав Мудрый от рождения был хромым из-за недоразвития правого тазобедренного и правого коленного суставов, но это не было связано с онкологией, — отметил специалист.

Князь Ярослав Мудрый умер в возрасте 76 лет. И это не было неожиданностью. По словам Петрухина, в летописях иногда описывается «довольно длительная агония» Владимира Святославовича, а о Ярославе Мудром вообще ничего не говорится. И уж точно в летописи никакого диагноза нет.

Ранее главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил, что рак был известен издревле и в результате онкологических заболеваний скончались князья Владимир и Ярослав Мудрый. Об этом якобы пишут летописи, сообщал NEWS.ru.