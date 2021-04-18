ФСБ опубликовала материалы о зверствах нацистов в Восточной Пруссии

Накануне 75-летия образования Калининградского региона УФСБ рассекретило документы о совершённых нацистами убийствах в концлагерях Восточной Пруссии во время Второй мировой войны.
Из материалов следует, что фашисты ежедневно травили в газовых камерах, расстреливали и морили голодом тысячи советских военнопленных и мирных жителей. Кроме этого, узников подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, а из человеческого жира варили мыло,
Как свидетельствует из показаний арестованных, в частности, в Штутгофском концлагере «ежедневно уничтожалось до тысячи человек советских граждан и граждан других государств». В течение шести недель до прихода советских войск в Восточную Пруссию только от тифа там умерло 16 тысяч заключённых.
Также в одном из документов сообщается об аресте изменницы Родины некоей Марии Рассадиной. Она призналась, что в октябре 1944 года по заданию гестапо подожгла в Кёнигсберге лагерный барак, где находились две тысячи советских граждан, угнанных в Германию.
Всего на территории Восточной Пруссии находилось почти полсотни концлагерей, из них 17 были в Кёнигсберге, ныне Калининграде.
Ранее сообщалось, что Минобороны рассекретило документы о зверствах нацистов на оккупированных территориях к годовщине восстания узников Бухенвальда. Это произошло 11 апреля 1945 года.