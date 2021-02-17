Жительница Москвы чуть не умерла из-за переедания хурмы

https://static.news.ru/photo/957554d0-7158-11eb-95bf-96000091f725_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Москвичка съела полтора килограмма хурмы и едва не умерла от разрыва кишечника. Её пришлось оперировать.

45-летняя жительница столицы очень любит хурму. Она съела сразу полтора килограмма и оказалась на грани жизни и смерти. Из-за фруктов её кишечник раздулся в несколько раз и её пришлось срочно госпитализировать. Ситуация была критичной: стоило подождать с операцией пару дней, произошёл бы разрыв кишок, сообщает Baza.

Во время операции хирурги установили, что диаметр кишечника в отдельных частях увеличился до 24 см, притом, что нормой считаются 3–6 см. Причина — в вяжущих свойствах фрукта. Мякоть этого плода в животе становится подобна клею, она обволакивает остальную пищу и может вызывать непроходимость. В итоге всё, что несчастная ела в последующие несколько дней, накапливалось в кишечнике.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Роскачества научили россиян, как выбирать спелую хурму, которая не вяжет, а также рассказали, как её правильно хранить, чтобы она не теряла своих полезных свойств.

По словам экспертов, вяжущие свойства хурмы зависят от танинов, которые содержатся и в невяжущих сортах, но в значительно меньшем количестве. Вяжущие сорта, как правило, имеют коническую форму и зачастую продаются незрелыми из-за невозможности их транспортировки в зрелом виде.