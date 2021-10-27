Жители Крыма с методводом от ковид-вакцинации получат собственный QR-код

В Крыму намерены разработать QR-коды для граждан, имеющих медотвод от вакцинации. Этот вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса, сообщил в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Планируется разработать систему QR-кодов для тех граждан, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы и, соответственно, не могут получить сертификат о вакцинации, — написал Аксёнов.

Кроме того, в рамках борьбы с пандемией решено увеличить продолжительность работы пунктов вакцинации и ускорить её темпы, а заболевшим и контактным лицам, которые находятся дома, предписано соблюдать строгую самоизоляцию. Для ускорения темпов иммунизации населения предлагается привлечь медработников детских садов и школ и частные медицинские организации.

Ранее сообщалось, что Крым сможет стать первой в России бесковидной территорией после того, как в регионе введут экспресс-тестирование на коронавирус с использованием тестов собственного производства. Это произойдёт уже до Нового года, а после этого начнётся работа по строительству завода для выпуска тестов, благодаря которым можно будет выявлять примерно 70 видов инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирус.