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Ряд продуктов питания медики считают обязательными для включения в рацион, несмотря на их высокую калорийность и значительное содержание жира. Специалисты неформально называют эти продукты «калорийными бомбами». Среди прочих к таким относятся орехи и шоколад.

Советы врачей по полезным «калорийным бомбам» приводит «Профиль». Прежде всего медики выделяют орехи и ореховое масло, богатые клетчаткой, витаминами, минералами и содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты...