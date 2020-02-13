Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил перед депутатами Государственной думы в белых медицинских перчатках. Политик посоветовал коллегам воздержаться от незащищённых рукопожатий.
Чем перчатки вас сохранят? Уже учёные подсчитали, что более 30 тысяч микробов на наших руках! Тридцать тысяч! Сразу никто не заболеет, но они [микробы] постепенно проникают в организм, ослабляют его, — заявил Жириновский.
Как писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса COVID-19 охватила Китай. Большинство стран, включая Россию, прервали любое пассажирское сообщение с КНР.
К 13 февраля вирусом
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