Заместитель Собянина объяснил медленное введение ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/f14d7cb4-12a9-11eb-8b43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве обновляет рекордные показатели каждые сутки. Однако, несмотря на это, ограничения в столице вводятся медленно. На это существуют объективные причины, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На первом заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов Ефимов объяснил, что на данный момент у Москвы есть запас прочности медицинской системы, сформированный резерв коечного фонда в больницах. Таким образом, есть возможность вводить ограничения медленно, и на данный момент они носят мягкий характер.

Ефимов констатировал, что цифры по заболеваемости коронавирусом похожи на весенние. Тем не менее мэр Сергей Собянин считает неприемлемыми крайние меры — комендантский час и запрет на передвижение по городу.

Ранее Собянин сообщил, что в ноябре Москва должна получить крупную партию вакцины от коронавируса. Как писал NEWS.ru, градоначальник анонсировал вакцинацию в декабре – январе. Вместе с тем эксперты не уверены, что это изменит ситуацию, — инфекционист Валерий Безносенко напоминает, что осенью и зимой заболеваемость респираторными инфекциями растёт.