ЗаМАСКИрованный инсульт: мигрень всё чаще встречается у детей и подростков

Во время карантина россияне стали чаще обращаться к врачам из-за головных болей. Специалисты связывают это с повышенным уровнем стресса и необходимостью регулярно носить медицинские маски. При этом головная боль сильно «помолодела». Если раньше с этим симптомом в основном сталкивались люди в возрасте, то сегодня ему подвержены даже дети. О том, почему может возникать головная боль и стоит ли справляться с ней при помощи обезболивающих, — в материале NEWS.ru.

Одна из главных причин болезненных ощущений в области затылка — гипертония. Возникает она вследствие нарушения регуляции сосудистого тонуса, что приводит к повышению артериального давления. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт Ольга Бурлакова.

Ещё одна частая причина возникновения головных болей — проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Всё дело в том, что вялотекущие воспалительные процессы в ЖКТ приводят к «загрязнению» лимфатической системы, которая циркулирует по всему организму и, в частности, проходит через структуры мозга.

Третья, самая распространённая причина болезненных ощущений в области головы — стресс, который приводит к спазму сосудов.

Эти причины являются основными, но не единственными. К головным болям также может приводить сильное напряжение шеи из-за сидячего образа жизни. Ведь при недостатке движения происходит пережатие кровеносных сосудов, которые снабжают мозг кровью. Ещё одна причина — метеозависимость. Она обычно указывает на нарушение работы сосудов — у человека, к примеру, может быть атеросклероз или вегетососудистая дистония. При таких состояниях снижение или повышение атмосферного давления приводит к сильному изменению скорости кровотока, что влечёт за собой головные боли. Подобный симптом также может говорить о недостаточном потреблении воды. При обезвоживании кровь становится густой и пройти в мелкие капилляры ей становится довольно сложно. Это нередко приводит к спазму сосудов. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Во время карантина число россиян, которые страдают от головных болей, увеличилось, отмечает терапевт. Причина кроется не только в повышенном уровне стресса, но и в регулярном ношении медицинских масок. Постоянное натяжение в области ушей приводит к напряжению костей черепа и снижению их подвижности. Это, в свою очередь, становится причиной повышенного внутричерепного давления, пояснила Бурлакова.

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После длительного ношения маски врач рекомендует слегка и аккуратно потянуть уши вверх по диагонали и подержать их в таком положении около 20 секунд. Благодаря упражнению вы должны почувствовать расслабление височной части головы.

Боли от ума

Частые головные боли могут возникать у человека не только из-за физиологических, но и психологических проблем. В частности, с ними сталкиваются люди, которые запрещают себе полноценно проявлять эмоции на те или иные события или поведение окружающих. В особенности речь идёт о злости и гневе, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Елена Данилова.

Непрожитые эмоции и неразрешённые конфликты накапливаются и приводят к внутреннему напряжению и головным болям. Кроме того, им подвержены амбициозные люди, у которых не всегда получается добиться желаемого. Стремление к успеху и постоянная гонка не оставляют времени на отдых, поэтому организм вынужден включать защитную реакцию. Кроме того, мигрени могут возникать по мере роста социального статуса и ответственности. Тревожность и страх не оправдать чьи-то надежды не дают человеку расслабиться. Елена Данилова психолог психолог

Стоит ли идти к врачу

Многие россияне воспринимают головную боль как часть обычной жизни. Однако она может приводить к серьёзным последствиям для здоровья. В частности, длительное нарушение кровоснабжения в области шеи и головы нередко становится причиной инсульта, поясняет Бурлакова.

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Кроме того, регулярный приём обезболивающих таблеток порой приводит к почечной недостаточности и язвенным процессам в желудочно-кишечном тракте.

При регулярных головных болях терапевт настоятельно рекомендует обратиться к врачу. Обязательно посетить специалиста следует, если неприятные ощущения беспокоят человека как минимум два раза в неделю на протяжении полумесяца. Медик должен будет назначить пациенту МРТ мозга и шеи, а также проверить работу сердца, пояснила Бурлакова.