Число случаев заболевания сифилисом достигло самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, свидетельствуют новые данные британских медиков. Бактериальная инфекция, передаваемая половым путем, выросла за последнее десятилетие на 165%.
Согласно отчету Фонда Терренса Хиггинса и Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ, в 2018 году было зарегистрировано более 7000 случаев заболевания. Это худший показатель с 1945 года: тогда этот диагноз был поставлен диагноз почти 20 000 человек. В целом, констатируют медики, растёт число случаев заражения заболеваниями, передающимися половым путём (ЗППП): в 2018 году в Великобритании было поставлено 447 694 новых диагнозов, и это на 5% больше по сравнению с предыдущим годом.
Уровень ЗППП в Англии, по словам специалистов, «недопустимо высок», а диагноз ставится в среднем каждые 70 секунд,
Сифилис — излечимое заболевание, но иногда оно может оставаться незамеченным в течение многих лет. Если его не лечить, это может иметь долгосрочные последствия для здоровья, включая проблемы с головным мозгом и бесплодие.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в России среди ЗППП на первом месте — трихомоноз, на втором — хламидийные инфекции, на третьем — аногенитальные бородавки. Сифилис, распространением которого так озабочены британцы, занимает лишь четвёртое место. При этом. Как рассказали нашему изданию представители Минздрава РФ, с каждым годом число больных половыми инфекциями сокращается.
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