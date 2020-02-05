https://static.news.ru/photo/49e55b14-4837-11ea-aa93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Rose/dpa/Global Look Press

Число случаев заболевания сифилисом достигло самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, свидетельствуют новые данные британских медиков. Бактериальная инфекция, передаваемая половым путем, выросла за последнее десятилетие на 165%.

Согласно отчету Фонда Терренса Хиггинса и Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ, в 2018 году было зарегистрировано более 7000 случаев заболевания. Это худший показатель с 1945 года: тогда этот диагноз был поставлен диагноз почти 20 000 человек. В целом, констатируют медики, растёт число случаев заражения заболеваниями, передающимися половым путём (ЗППП): в 2018 году в Великобритании было поставлено 447 694 новых диагнозов, и это на 5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Уровень ЗППП в Англии, по словам специалистов, «недопустимо высок», а диагноз ставится в среднем каждые 70 секунд, пишет издание The Sun. В связи с этим эксперты призывают правительство Великобритании в срочном порядке внедрить новую стратегию в области сексуального здоровья и финансирования для борьбы с угрозой распространения лекарственно-устойчивых ЗППП.

Сифилис — излечимое заболевание, но иногда оно может оставаться незамеченным в течение многих лет. Если его не лечить, это может иметь долгосрочные последствия для здоровья, включая проблемы с головным мозгом и бесплодие.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в России среди ЗППП на первом месте — трихомоноз, на втором — хламидийные инфекции, на третьем — аногенитальные бородавки. Сифилис, распространением которого так озабочены британцы, занимает лишь четвёртое место. При этом. Как рассказали нашему изданию представители Минздрава РФ, с каждым годом число больных половыми инфекциями сокращается.