За сутки в России скончались 144 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/dd982536-fa4c-11ea-834f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Коронавирус унёс жизни ещё 144 пациентов в России. Таким образом, общее количество смертей от COVID-19 в стране достигло 19 339.

Как сообщает оперштаб, за последние сутки было выявлено 6065 новых случаев инфицирования. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Также сообщается о 5255 пациентах, которых выписали по выздоровлении от COVID-19.

С начала эпидемии в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 097 251 человека. Значительная часть пациентов — 906 462 — уже поправилась. Учитывая число выздоровевших и умерших, число людей, больных COVID-19, на данный момент в России составляет 171 450.

Тем временем первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже отгружена в регионы для иммунизации основных групп риска — врачей и преподавателей, писал NEWS.ru.