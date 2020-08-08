За сутки в России полностью выздоровело 6 615 больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/5357dd42-d94c-11ea-a337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции излечились 6 615 человек. При этом число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за день (5 212). Таким образом, число переболевших COVID-19, увеличилось до 690 207 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 882 347 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода (+129 за минувшие сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавирусной инфекции, над которой работают в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, поступит в гражданский оборот 15 августа. В настоящее время препарат проходит экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».