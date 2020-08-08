За сутки в России полностью выздоровели 3215 больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/2b7dbfe4-da14-11ea-8fbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписано 3215 человек. Накануне этот показатель был вдвое больше.

При этом оперштаб сообщает, что выявлено ещё 5189 заболевших COVID-19. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.

С начала эпидемии в России выявили 887 536 инфицированных, 14 931 из них скончался (+77 за последние сутки), выздоровели 693 422 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавирусной инфекции, над которой работают в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, поступит в гражданский оборот 15 августа. В настоящее время препарат проходит экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».