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Яровая призвала увеличить финансирование санитарной авиации на Камчатке

17:32, 08 ноября 2021
Яровая призвала увеличить финансирование санитарной авиации на Камчатке Ирина Яровая Фото: State Duma Russia/Global Look Press
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Из-за сложной ситуации с коронавирусом финансирование санитарной авиации на Камчатке необходимо увеличить. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом пишет «Парламентская газета».

В качестве помощи региону в ситуации ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости COVID-19, сложного положения с оказанием медицинской помощи в удалённых районах края прошу рассмотреть в оперативном порядке вопрос о повышении объёма федерального софинансирования Камчатки на организацию санитарной авиации, — обратилась Ирина Яровая к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на необходимость развития санитарной авиации с целью оказания помощи россиянам, проживающим в труднодоступных местах. Особенно вопрос оказания своевременной медицинской помощи актуален для Дальнего Востока, подчеркнула Яровая.

Ранее на обновление авиапарка России правительство страны выделило 350 млрд рублей. 

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