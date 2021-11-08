Яровая призвала увеличить финансирование санитарной авиации на Камчатке
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:32, 08 ноября 2021
Ирина Яровая Фото: State Duma Russia/Global Look Press
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Из-за сложной ситуации с коронавирусом финансирование санитарной авиации на Камчатке необходимо увеличить. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом пишет «Парламентская газета».
В качестве помощи региону в ситуации ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости COVID-19, сложного положения с оказанием медицинской помощи в удалённых районах края прошу рассмотреть в оперативном порядке вопрос о повышении объёма федерального софинансирования Камчатки на организацию санитарной авиации, — обратилась Ирина Яровая к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой.
Она напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на необходимость развития санитарной авиации с целью оказания помощи россиянам, проживающим в труднодоступных местах. Особенно вопрос оказания своевременной медицинской помощи актуален для Дальнего Востока, подчеркнула Яровая.
Ранее на обновление авиапарка России правительство страны выделило 350 млрд рублей.