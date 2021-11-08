Яровая призвала увеличить финансирование санитарной авиации на Камчатке

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Группа учёных из США и Южной Кореи рассказали ещё об одном способе вакцинации. «Доставка» препарата в организм устроена по принципу работы медицинских банок. Статью об этом опубликовал журнал Science Advances.

Поиск нового способа доставки молекул в клетки кожи понадобился вследствие того, что нуклеиновые кислоты, на работе которых основано действие большинства вакцин от COVID-19, при их трансфекции не защищены и быстро...