https://static.news.ru/photo/0fb3f95a-d0b4-11e9-b60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Канадские учёные провели исследование, в ходе которого было опровергнуто мнение о том, что употребление даже небольшого количества соли негативно влияет на человеческий организм.

Профессор канадского университета Макмастера Салим Юсуф пояснил, что употребление более шести граммов соли в день может нанести вред организму. Он призвал употреблять больше свежих продуктов, не добавляя соль или сахар, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что законопроект Минздрава РФ предполагает использование исключительно йодированной соли при изготовлении продуктов питания. Производителей хлебобулочных изделий хотят обязать обогащать продукцию йодом с 1 июня 2020 года, всех остальных — с 1 июня 2022 года.