Врачи предупредили о смертельном сочетании бананов с рядом продуктов

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Бананы имеют высокую питательную ценность и содержат много полезных микроэлементов, однако их сочетание с некоторыми продуктами может нанести серьёзный вред организму и даже вызвать смерть.

Бананы не следует употреблять с хамийской дыней, так как в крови образуется избыток ионов калия, что может привести к почечной недостаточности, сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням суставов и даже к летальному исходу.

Людям с нарушением функций желудка и селезенки рекомендуется избегать бананов в сочетании с кисломолочными продуктами. Такая комбинация может вызвать болезни ЖКТ и диарею, передаёт издание Sohu со ссылкой на китайских врачей.

Не лучшим вариантом будет употребление бананов вместе с бататом. Они богаты клетчаткой и могут значительно затруднить пищеварение, спровоцировать вздутием живота, кислотный рефлюкс и даже вызвать хроническую интоксикацию.

Если всё-таки хочется съесть банан вместе с перечисленными продуктами, то лучше выдержать перерыв между ними минимум в полчаса.

Не рекомендуется есть бананы на голодный желудок и употреблять в пищу неспелые плоды. Если хранить бананы в холодильнике, то мякоть потеряет вкусовые качества и питательную ценность.

Ранее главный внештатный невролог Минздрава, профессор Ринат Богданов рассказал, что продукты с повышенным содержанием триптофана, необходимого для дальнейшего синтеза в организме серотонина, так называемого гормона счастья, помогут поднять настроение.

Кроме богатых триптофаном бананов, сыра, шоколада, мяса индейки не стоит забывать и о содержащих достаточное количество омега-3 жирных кислот жирной рыбе, маслах и орехах. Витамин В также важен для нормальной работы нервной системы, он содержится в печени и крупах, особенно много — в гречке. А вот от стимуляторов, таких как чай и кофе, лучше отказаться — они повышают уровень тревожности, писал NEWS.ru.