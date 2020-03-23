https://static.news.ru/photo/f887bddc-6ca5-11ea-9d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продукты с повышенным содержанием триптофана, необходимого для дальнейшего синтеза в организме серотонина, так называемого гормона счастья, помогут поднять настроение, рассказал главный внештатный невролог Минздрава, профессор Ринат Богданов.

Кроме богатых триптофаном бананов, сыра, шоколада, мяса индейки не стоит забывать и о содержащих достаточное количество омега-3 жирных кислот жирной рыбе, маслах и орехах. Витамин В также важен для нормальной работы нервной системы, он содержится в печени и крупах, особенно много — в гречке. А вот от стимуляторов, таких как чай и кофе, лучше отказаться — они повышают уровень тревожности, передаёт РИА Новости.

Также важны адаптогены — женьшень, лимонник. В целом, спектр питания должен быть адекватным по количеству питательных веществ, минералов и витаминов, больше овощей и фруктов, меньше быстрых углеводов — это сахар, сахаросодержащие продукты питания, — резюмировал невролог.

Как писал NEWS.ru ранее, добровольная изоляция может помочь влюблённым и семейным парам стать счастливее, считает врач — сексолог-психотерапевт Евгений Кульгавчук. Регулярный секс не только улучшает настроение, но и снижает уровень стресса, что в свою очередь благоприятно действует на иммунитет.