Банановое варенье? Я сам не верил, пока не попробовал. Теперь варю регулярно

Банановое варенье? Я сам не верил, пока не попробовал. Теперь варю регулярно

Если устал от привычного клубничного варенья, свари банановое. Лимоны не дадут ему быть приторным, а текстура получится как нежное повидло.

Ингредиенты

Бананы (очищенные) — 750 г, сахар-песок — 400 г, лимонный сок — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала чищу и режу бананы кусочками — чем спелее, тем лучше. Смешиваю их в кастрюле с сахаром и лимонным соком, оставляю на полчаса, чтобы сахар начал таять. Потом ставлю на средний огонь, довожу до кипения и убавляю нагрев.

Самое сложное — не отходить, пока варится, 15–20 минут. Снимаю пену, помешиваю, чтобы не пригорело. Если хочешь однородную массу — дави лопаткой, если с кусочками — оставь как есть.

Готовое варенье перекладываю в стерилизованную банку, закручиваю крышкой, переворачиваю и укутываю до остывания. Хранится полгода в темном месте. Хочешь менее сладкое — уменьшай сахар, но тогда хранить меньше 3–4 месяцев.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура меня поразила: густое, кремовое, без комочков. Идеально ложится на тост и не стекает. Советую подавать к блинчикам — гости не отличили от дорогого джема.