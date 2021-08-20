Врачи объяснили, что будет, если заразиться гриппом и COVID-19 одновременно

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков рассказал изданию URA.RU, что человек, болеющий гриппом, может заразиться коронавирусом.

Это маловероятно, конечно, потому что вирусы интерферируют друг с другом. Когда начинается одна инфекция, то на этом фоне другая инфекция с трудом прилипает, потому что вырабатывается интерферон — ряд белков, защищающих клетки от инфицирования, — поделился Чумаков.

Но, подчеркнул он, другое дело, что при коронавирусе интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к ковиду.

При этом в беседе с «Известиями» директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов отметил , что за рубежом есть много описанных случаев заражения обеими инфекциями. Тяжелее всего это сочетание даётся пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания. Кроме того, он привёл статистику, по которой заразившиеся одновременно гриппом и COVID-19 умирали в 2,5 раза чаще.

Ещё ранее врач-эпидемиолог клинической инфекционной больницы имени Боткина Анна Сталевская отметила в беседе с «Российской газетой», что при заражении сразу двумя инфекциями нужно готовиться к худшему сценарию.

По её словам, «микст-инфекция — это самое страшное», потому что у обеих главной мишенью являются лёгкие и в итоге на них ляжет двойная нагрузка. Если орган будет атакован гриппом и ковидом, это может привести к самым тяжёлым последствиям, ещё раз подчеркнула Сталевская.

При этом пока медики не знают, какой будет структура сезонной заболеваемости в 2021 году. Есть надежда, что сезонный грипп вытеснит коронавирус.

Ранее стало известно, что клинические исследования назальной вакцины от коронавируса готовы начать учёные из центра имени Гамалеи, об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, назальная вакцина представляет собой второй компонент препарата «Спутник V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.