Врачи назвали самые частые проблемы с психикой у офисных работников

https://static.news.ru/photo/33bd7e16-9aa7-11eb-a660-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Работники офиса очень часто сталкиваются с различными тревожными расстройствами, начиная от хронической усталости и кончая потерей самоуважения. Об этом психиатры рассказали «Известиям».

Эксперты считают, что свою роль на психике россиян сыграла пандемия коронавируса и изменения в режиме работы. Так, психотерапевт Аркадий Кузнецов отметил, что в 2020--2021 годах возросло число обращений по поводу тревожно-депрессивных и неврологических расстройств.

Эти переживания могут сопровождаться неприятными физическими ощущениями, например, потливостью, дрожью в теле, учащённым сердцебиением, головными болями, болями в суставах, снижением концентрации внимания и затруднением запоминания — а это, в свою очередь, приводит к ухудшению работоспособности, — объяснила московский психиатр Надежда Соловьёва.

По словам психолога Дмитрия Соболева, чаще всего у пациентов наблюдается хроническая усталость, подавленность, плаксивость, нарушения сна и чувство вины. Человек видит будущее в мрачных красках и не находит в нём смысла. При этом на фоне всех этих переживаний у работника возможны изменения веса и аппетита, причём как в сторону снижения, так и в сторону увеличения.

Из других симптомов проблем с психикой можно выделить неуверенность в себе и потерю самоуважения. Человек думает о том, что он слабый и никчёмный, ни на что не способен, а все его начинания обречены на провал, — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что по данным социологических исследований, половина опрошенных россиян испытывают постоянное напряжение на работе, чуть меньше (48%) — выполняют задачи на автомате. Четверть респондентов и вовсе чувствуют себя «загнанными в тупик» и хотят перейти в другую компанию или сменить профессию.

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