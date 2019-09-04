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У людей младше 65 лет смерть в результате сердечного приступа может наступить, если в подростковом возрасте у них были проблемы с лишним весом. Об этом рассказала доктор из шведского Гетеборгского университета Мария Аберг.

Её доклад размещён на сайте конгресса Европейского общества кардиологов.

По словам Аберг, такому риску подвержены только мужчины. Исследования показало, что в будущем инфаркты и инсульты будут происходить чаще, так как в мире наблюдается рост ожирения среди представителей мужского пола, особенно в детском и подростковом возрасте.

Врач из Швеции призывает принять срочные меры родителям, учебным и дошкольным учреждениям и политикам. По её мнению, сейчас ожирение среди детей и молодёжи становится уже эпидемией.

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