У людей младше 65 лет смерть в результате сердечного приступа может наступить, если в подростковом возрасте у них были проблемы с лишним весом. Об этом рассказала доктор из шведского Гетеборгского университета Мария Аберг.
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По словам Аберг, такому риску подвержены только мужчины. Исследования показало, что в будущем инфаркты и инсульты будут происходить чаще, так как в мире наблюдается рост ожирения среди представителей мужского пола, особенно в детском и подростковом возрасте.
Врач из Швеции призывает принять срочные меры родителям, учебным и дошкольным учреждениям и политикам. По её мнению, сейчас ожирение среди детей и молодёжи становится уже эпидемией.
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