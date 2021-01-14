Врачи назвали фактор, повышающий риск заболеваний сердца в три раза

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Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза. К такому выводу пришли британские специалисты.

По словам стоматолога Ричарда Маркеса, неудовлетворительное состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке. Это может повлиять на клапаны сердца. Кроме того, проблемы с зубами становятся причиной учащенного сердцебиения, потому что организм борется с инфекцией и сердцу приходится более напряжённо работать, передаёт Express.

Специалист призвал следить и за состоянием дёсен, так как связанные с ними проблемы способны повысить риск развития целого ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и даже деменцию.

Ранее учёный из Ланкастерского университета, находящегося в Великобритании, Адам Тейлор рассказал о неочевидных признаках, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда. Как правило, на сердечный приступ указывают боль и давление в груди. Однако есть и другие признаки, отметил Тейлор. Например, обеспокоенность должен вызвать похожий на липкую плёнку налёт на зубах, писал NEWS.ru.