Врачи назвали два симптома начинающегося коронавируса

https://static.news.ru/photo/7f46d9a4-13ed-11eb-b6ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Plihal/CTK/Global Look Press

Медики назвали два самых малозаметных симптома коронавируса, которые могут являться преддверием болезни. Это головная боль и сильная утомляемость, которые больные испытывают незадолго до вступления болезни в силу.

Об указанных симптомах рассказали пациенты, которым был поставлен положительный результат на коронавирус, сообщает «ПолитРоссия». Чаще всего их испытывали люди в возрасте. Медики склонны называть их «тёмными лошадками», так как больные могут даже не подозревать о наличии в организме вируса.

Также о заражении инфекцией свидетельствуют повышенная температура, сухой кашель, неприятные ощущения в лёгких и потеря обоняния.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заражение коронавирусом может спровоцировать появление у человека таких болезней, как аутоиммунная тромбоцитопения, красная волчанка, васкулит, рассеянный склероз и синдром Гийена — Барре. К такому выводу пришёл учёный из Колумбии Карлос Каньяс.