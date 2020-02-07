https://static.news.ru/photo/ba18dd7a-495e-11ea-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, что добавление в рацион семян подсолнуха благоприятно сказывается на внешности и здоровье человека.

Польза этого лакомства — в повышенном содержании витамина Е, или альфа-токоферола, который необходим для замедления старения клеток, поддержания в норме гемоглобина, сохранении репродуктивных функций и иммунитета. Прунцева добавила, что также он незаменим для поддержания красоты кожи, волос и ногтей, передаёт Sputnik.

Однако диетолог напомнила о высокой калорийности семечек и призвала к их разумному потреблению обладателями лишнего веса, а также страдающими панкреатитом и болезнью Вильсона-Коновалова.

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