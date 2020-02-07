Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, что добавление в рацион семян подсолнуха благоприятно сказывается на внешности и здоровье человека.
Польза этого лакомства — в повышенном содержании витамина Е, или альфа-токоферола, который необходим для замедления старения клеток, поддержания в норме гемоглобина, сохранении репродуктивных функций и иммунитета. Прунцева добавила, что также он незаменим для поддержания красоты кожи, волос и ногтей,
Однако диетолог напомнила о высокой калорийности семечек и призвала к их разумному потреблению обладателями лишнего веса, а также страдающими панкреатитом и болезнью Вильсона-Коновалова.
Как писал NEWS.ru ранее, исследователи из Индии поделились результатами своих научных изысканий и перечислили продукты, позволяющие продлить молодость кожи и приобрести более здоровый цвет лица.
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