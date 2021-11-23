Врач развеяла миф о способности алкоголя убивать вирусы в организме

Спиртные напитки не убивают вирусы в организме: медицинский спирт обладает исключительно местным бактериостатическим действием, заявила врач Надежда Чернышова. По её словам, употребление алкоголя во время болезни только увеличивает нагрузку на организм, передаёт «Москва 24».

Алкоголь никак не влияет на причину заболевания и не придаёт сил. Сколько бы человек ни выпил, его организму придётся деактивировать спиртное, выводить, попутно залечивать повреждения тканей печени и мозга, которые уже пострадали от алкоголя. Получается тройная нагрузка на организм, — пояснила Чернышова.

Эксперт также уточнила, что если выпить алкоголь на улице, чтобы согреться, то вслед за этим наступит потеря тепла и переохлаждение. При этом придя домой не обязательно пить рюмку водки для восстановления кровообращения, можно также принять горячий душ, подытожила Чернышова.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз назвал норму недельного потребления водки. По его словам, без вреда для здоровья за семь дней можно выпить поллитра водки, принимая спиртное равными долями.