Врач рассказала, при каких заболеваниях вреден квас

Квас хорошо утоляет жажду в жаркую погоду, однако от его употребления следует воздержаться при наличии некоторых заболеваний. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва.
Она пояснила, что без вреда для здоровья можно выпить до полулитра кваса в день. Превышение этой нормы может привести к отёкам, что вредно тем, у кого высокое давление.
От употребления кваса следует воздержаться людям, страдающим заболеваниями печени, гастритом, язвой желудка, а также тем, у кого есть камни в почках и желчном пузыре. Дело в том, что квас имеет повышенную кислотность и может спровоцировать обострение, вызвать изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода.
Вреден квас и при болезнях кишечника, например колите, поскольку является продуктом брожения.
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Ранее специалист депздрава Москвы Андрей Тяжельников назвал самые предпочтительные напитки для жаркого времени года. В их число вошли, вода, чай, квас, морс. При этом он посоветовал не пить концентрированные соки, газированные напитки и кофе.