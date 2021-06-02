Врач рассказала, при каких заболеваниях вреден квас

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Квас хорошо утоляет жажду в жаркую погоду, однако от его употребления следует воздержаться при наличии некоторых заболеваний. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва.

Она пояснила, что без вреда для здоровья можно выпить до полулитра кваса в день. Превышение этой нормы может привести к отёкам, что вредно тем, у кого высокое давление.

От употребления кваса следует воздержаться людям, страдающим заболеваниями печени, гастритом, язвой желудка, а также тем, у кого есть камни в почках и желчном пузыре. Дело в том, что квас имеет повышенную кислотность и может спровоцировать обострение, вызвать изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода.

Вреден квас и при болезнях кишечника, например колите, поскольку является продуктом брожения.

Врач также посоветовала отказаться от кваса беременным женщинам и кормящим матерям. Она пояснила, что квас хоть и не считается алкогольным напитком, но всё же содержит незначительное количество спирта — до 1,2%.

Ранее специалист депздрава Москвы Андрей Тяжельников назвал самые предпочтительные напитки для жаркого времени года. В их число вошли, вода, чай, квас, морс. При этом он посоветовал не пить концентрированные соки, газированные напитки и кофе.