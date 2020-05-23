Врач рассказала правду о бессолевой диете

https://static.news.ru/photo/090ea458-9d76-11ea-bbdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Соль необходима организму, так как без неё невозможна нервно-мышечная передача, а хлор нужен для образования соляной кислоты, желудочного сока. Но употреблять соль нужно в адекватном количестве.

Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в день, но бывают случаи, когда организму требуется больше соли. Это жаркий климат, интенсивные занятия спортом, когда организм испытывает состояние обезвоженности, усталости, упадка сил, низкое давление.

Соль задерживает воду, соответственно повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом. Кто-то поднимает давление с помощью кофеина, а кто-то — съев кусочек соленой рыбы или соленый огурец, — пояснила врач в интервью Радио Sputnik.

Совсем другое дело, когда люди переедают соли не в силу потребности, а по привычке. Что касается бессолевой диеты, то она даёт временный результат. Если не досаливать продукты, действительно, исчезнут отёки. Но «уходит» не жировая ткань, а излишки воды в организме, добавила врач. Объёмы станут меньше и вес уменьшится. Но по окончании диеты сброшенные килограммы очень быстро вернутся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если вы решили сесть на диету во время ограничительных мер, связанных с противодействием распространения коронавируса, то очень важно понимать, что дефицит калорий и исключение из рациона основных питательных веществ может только увеличить риск подхватить COVID-19.