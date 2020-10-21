Врач рассказала об одинаковых симптомах коронавируса и аллергии

https://static.news.ru/photo/3f509d06-1408-11eb-ad54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих заявила, что кашель и затруднённое дыхание являются одними из возможных симптомов коронавируса. Однако ещё минимум 25 заболеваний дают такие же симптомы, в частности — аллергия.

Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, следует посетить специалиста, отметила медик в интервью радио Sputnik. Рыжих добавила, что аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Ими осенью являются плесневые грибы и пылевые клещи.

Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниёт. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении, — пояснила врач.

Пылевые клещи активно размножаются при наступлении отопительного сезона. При вызванной ими аллергии появляются ринит и астма, уточнила Рыжих. Она подчеркнула, что аллергики не застрахованы от того, чтобы заболеть коронавирусом, но у них есть небольшое преимущество.

Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE), — заключила врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил: неверно относиться к лекарствам от коронавируса как к альтернативе вакцинам. По его словам, они никогда не станут заменой прививкам. Гинцбург добавил, что лекарства и вакцина, вне зависимости от своей эффективности в борьбе с COVID-19, лишь дополняют друг друга.