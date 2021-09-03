Врач рассказала о нетипичных симптомах заболеваний сердца

В случае возникновения боли в груди при вдыхании холодного воздуха следует сходить на приём к кардиологу. Неприятные ощущения могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Об этом «Российской газете» рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина.

По её словам, необходимо также обращать внимание на тяжесть, жжение, сдавливание в груди. Всё это может сигнализировать о начинающихся заболеваниях сердца. Особую настороженность должна вызвать одышка, которая появляется в состоянии покоя.

Специалист отметила, что к другим нетипичным симптомам сердечных заболеваний относятся боли в животе, челюстях и конечностях. В частности, ими сопровождается абдоминальная форма инфаркта.

Эксперт добавила , что многие люди считают первым признаком сердечных недугов повышение артериального давления. На самом же деле оно свидетельствует о том, что заболевание уже запущено.

Терапевт порекомендовала регулярно посещать кардиолога в профилактических целях тем, чьи близкие родственники в возрасте до 60 лет перенесли инфаркты, инсульты и внезапную остановку сердца. Это также необходимо курящим и регулярно употребляющим алкоголь людям.

Ранее заведующий клинико-диагностическим отделением, кардиолог, терапевт, сомнолог клиники НАКФФ Павел Александров перечислил первые признаки онкологии. К ним относятся постоянная усталость, апатия, отсутствие интереса к жизни, частые головные боли, резкая потеря веса, изменение формы каких-либо частей тела.