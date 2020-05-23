Врач рассказала, кому противопоказан кефир

https://static.news.ru/photo/e282e41a-9d9e-11ea-b0e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Светлана Соломеина рассказала, кому нельзя пить кефир.

По словам эксперта, продукт противопоказан людям с панкреатитом и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Соломеина также развеяла популярное мнение о том, что кефир помогает сбросить лишний вес.

Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс. Жир не будет сжигаться, — цитирует диетолога E1.ru.

Вместе с тем специалист отметила пользу кефира во время приёма противомикробных препаратов, антибиотиков, так как напиток способствует улучшению микрофлоры кишечника. Тем, кому кефир не противопоказан, врач посоветовала выпивать не более двух стаканов в день.

Ранее NEWS.ru писал, что привычка выпивать на ужин стакан кефира может оказаться вредной для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, в том числе с мигренью или частыми головными болями. Способность кефира, выпитого на ночь, вызывать головную боль или провоцировать приступ мигрени связана с тем, что это богатый белком продукт, а организм ночью тратит много сил на расщепление белка и не успевает отдохнуть. Вопреки распространённому мнению не следует ужинать стаканом кефира и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.