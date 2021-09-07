Врач рассказала о возможных осложнениях при простуде

Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева рассказала NEWS.ru о возможных осложнениях при простуде. Специалист подчеркнула, что обычный насморк иногда перерастает в гайморит, кашель — в бронхит. Медик отметила, что подобное состояние не стоит игнорировать курильщикам, пожилым людям, диабетикам и людям с ослабленной иммунной системой.

Могут присоединиться бактериальные инфекции, ОРВИ, гайморит, если это насморк. Если кашель — перерасти в бронхит. Но необязательно, заболевание может пройти самостоятельно. Надо пару дней дома побыть, прийти в себя. <...> Здоровому человеку ничего не будет, у него пройдёт ОРВИ и всё. У кого есть предпосылки — у тех могут развиться осложнения — у курильщиков, диабетиков, пожилым людям надо следить за этим, — подчеркнула Ярцева.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее объяснил, как защититься от простуды осенью. По его словам, следует укреплять слизистую полость носа, горло и носоглотку, например, пить чёрный или зелёный чай с добавлением трав и имбиря.

Ранее Зайцев назвал опасные методы лечения простуды, которые могут усугубить недуг. По словам врача, не следует вставлять в нос ломтики чеснока или лука, нужно воздержаться от походов в баню при простуде.