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Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина рассказала, что насморк в случае неправильного лечения может привести к серьёзным осложнениям.

По словам врача, нужно стараться соблюдать постельный режим при остром рините, а если не получается, то стараться проветривать помещение и избегать общественного транспорта, чтобы не подхватить вирус. Также специалист советует промывать нос растворами соли.

Подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор, — цитирует Лукину сайт Минздрава Подмосковья.

Как ранее писал NEWS.ru, при лечении насморка врачи призывают не увлекаться сосудосуживающими каплями и не прогревать носовые пазухи солью и варёными яйцами, так как это может помочь только на начальной стадии насморка.