Врач рассказала, как не подхватить COVID-19 в общественных местах

https://static.news.ru/photo/bb9e970e-a1a9-11ea-87a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александра Краснова/ТАСС

Поэтапное снятие санитарных мер, которые были введены на период пандемии коронавируса, приведёт к открытию общественных мест. Но нормы поведения в них изменятся. Медики рассказали, как уберечь себя от заражения COVID-19 в новых условиях.

Ряд регионов уже открывает торговые центры, кинотеатры и фитнес-клубы, но их посещение будет проходить в особом режиме. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачёва.

Нести ответственность за свою жизнь во время режима самосохранения должен каждый. Нужно стремиться реже посещать общественные места, делать это только в случае крайней необходимости. Не должно складываться впечатление, что перед нами открываются все двери и всё снова хорошо. Нет, эпидемия продолжается, люди болеют, вирус остается, мы с ним вместе живем. Снятие санитарных мер не должно стать рубежом, который в итоге приведет к печальным последствиям, — сообщила она «Газета.Ru».

Ткачёва уверена, что соскучившиеся по шопингу россияне сразу же отправятся в торговые центры. Лучше всего обезопасить себя от коронавируса при посещении ТЦ можно с помощью маски и перчаток, которые нужно потом немедленно выкинуть. Трогать лицо категорически нельзя. Перед тем как надеть новые перчатки и маску, опять-таки нужно мыть руки.

Однако самой большой проблемой Ткачёва назвала примерочные, которые могут стать настоящим рассадником COVID-19.

Не рекомендовала бы сейчас мерить одежду в магазинах, лучше воздержаться от этого, — отметила она.

Сейчас в мире коронавирусом заражены 5 912 293 человека. За сутки прирост составил 10 804. Жертвами инфекции стали 363 962. Справиться с болезнью удалось 2 586 173. За сутки выздоровели 6488. В России 387 623 заболевших. Прирост за последние 24 часа составил 8572. Умерли 4374 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, при каких обстоятельствах можно будет сказать, что ситуация в России с распространением коронавируса нормализовалась.