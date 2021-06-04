Врач рассказала, чем опасно расчёсывание укусов насекомых

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Расчёсывание укусов комаров и других насекомых может привести к различным опасным последствиям вплоть до хирургического вмешательства. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Если мы расчёсываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отёком, гнойная корка, — пояснила она.

Иногда попадание инфекции может спровоцировать абсцесс, и потребуется хирургическое вмешательство. Специалист отметила, что такие случаи редки и зависят от состояния иммунитета. Однако полностью исключать их нельзя.

Расчёсывание места укуса также может запустить аллергическую реакцию. Дело в том, что в ранку попадает чужеродный белок, при механическом воздействии он распространяется по коже и вызывает реакцию. При расчёсывании до крови запускаются биохимические реакции, вызывающие отёк.

Для снятия зуда врач посоветовала сделать холодный компресс на место укуса. Уже расчёсанные ранки, по её словам, следует обрабатывать антисептиками или настойками на водной основе — перекисью водорода, зелёнкой.

Терапевт также напомнила, что насекомые являются разносчиками различных инфекций. Если после укуса поднялась температура, необходимо немедленно обратиться в поликлинику.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что на черноморских курортах России появились тигровые комары. Они переносят такие опасные заболевания, как лихорадки денге, Зика, чикунгунья.