https://static.news.ru/photo/37ee7b76-e747-11e9-8935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Завотделением лечебной физкультуры клинико-диагностического центра «Мединцентра» при МИД РФ, врач-реабилитолог Александр Сибилев подтвердил, что распространённый термин «второе дыхание» вполне оправдан и имеет реальное физиологичное объяснение.

Организм получает энергию путём расщепления аденозинтрифосфата, который синтезируется из питательных веществ. Синтез происходит либо с участием кислорода (аэробная нагрузка), либо без его участия (анаэробная нагрузка), — рассказал «АиФ» Сибилев.

Он пояснил, что при анаэробных интенсивных физических нагрузках чаще происходит окисление глюкозы и образование молочной кислоты. В этот момент выделяется большее количество энергии, что и называется «вторым дыханием». В основном оно наблюдается у непривыкших к физической нагрузке людей и сигнализирует о неготовности мышц. Врач призвал чаще тренировать мышцы, чтобы они были более выносливыми.

Как писал News.ru, врач-невролог высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» Светлана Кузнецова объяснила, что непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией. Подёргивание верхнего или нижнего века — наиболее часто встречающийся вид нервного тика. Причинами миокимии могут быть поражение центральной нервной системы вследствие неврологических заболеваний, перенесённые инфекционные заболевания, нехватка витаминов группы B.